أهداف مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو.. 3/0 للفريق الروسي (فيديو)

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يخوض الريال مباراته ضد سسكا موسكو متأهلًا بشكل رسمي إلى دور الـ16 بعد اعتلاء صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة.