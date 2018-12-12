أهداف مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو.. 3/0 للفريق الروسي (فيديو)

تقدم فيدور تشالوف لاعب نادي سسكا موسكو الروسي بهدف لصالح فريقه في شباك ريال مدريد خلال مباراة الفريقين في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب “سانتياغو برنابيو”.
واستلم تشالوف الكرة على حدود منطقة الجزاء وتوغل وسدد قوية في شباك الفريق الملكي.
⚽️ #RealMadrid 0:1 #CSKA | Champions League | Day 6 | #Chalov 37′#RMACSKA
via @VideoGoals_HD pic.twitter.com/MNCRwimZ4G
— via @VideoGoals_HD (@viaVide60846083) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
وأضاف جورجي الهدف الثاني للفريق الروسي في الدقيقة 43 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.
⚽️ #RealMadrid 0:2 #CSKA | Champions League | Day 6 | #Shchennikov 43′#RMACSKA
via @VideoGoals_HD pic.twitter.com/N2gPLRXhyh
— via @VideoGoals_HD (@viaVide60846083) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
وعزز سسكا تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 74.
⚽️ #RealMadrid 0:3 #CSKA | Champions League | Day 6 | #Sigurðsson 73′#RMACSKA
via @VideoGoals_HD pic.twitter.com/vqiuUeXgNp
— via @VideoGoals_HD (@viaVide60846083) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
ويخوض الريال مباراته ضد سسكا موسكو متأهلًا بشكل رسمي إلى دور الـ16 بعد اعتلاء صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة عقب الفوز الذي حققه على روما بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، ويسعى لتأمين الصدارة بالانتصار على الفريق الروسي.
ويأمل سانتياغو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد في استمرار سلسلة الانتصارات ضد سسكا موسكو بعد الفوز على فالنسيا وهويسكا بالدوري الإسباني، على الترتيب، والصعود إلى المركز الرابع بجدول مسابقة الليغا برصيد 26 نقطة متأخرًا بـ 5 نقاط عن المتصدر برشلونة برصيد 31 نقطة.