مباراة برشلونة وتوتنهام.. من يستفيد من عدم تسجيل ميسي؟

فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التسجيل خلال لقاء فريقه برشلونة ضد توتنهام الإنجليزي، مساء الثلاثاء، حيث شارك لمدة نصف ساعة تقريبًا في المباراة دون أن يهز المرمى في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وتجمد رصيد النجم الأرجنتيني عند 6 أهداف، وهو نفس الرصيد الذي يملكه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، والذي يواجه برفقة فريقه أياكس أمستردام الهولندي.

وصعد البرازيلي نيمار للمركز الثالث بـ5 أهداف برفقة البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، والذي يملك بدوره فرصة الصعود للمركز الأول في حال تسجيله لهدفين أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، الأربعاء، كما يحتل المالي موسى ماريغا المركز الثالث برصيد 5 أهداف.

وبرصيد 4 أهداف يتواجد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، والذي يلعب بدوره، اليوم الأربعاء، أمام يانغ بويز والإنجليزي هاري كين والبرتغالي رافائيل غيريرو لاعب بروسيا دورتموند والفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، والكرواتي أندريج كراماريتش، مهاجم هوفينهايم الألماني، والذي سيغادر المسابقة بعد لقاء فريقه أمام مانشستر سيتي.

ورفع المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رصيده إلى 3 أهداف وهو نفس رصيد عدة لاعبين من بينهم ثنائي ريال مدريد كريم بنزيما وغاريث بيل، وكليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وغابرييل خيسوس ودافيد سيلفا، لاعبا مانشستر سيتي.

بينما لم يسجل الهداف التاريخي للمسابقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سوى هدف وحيد خلال الموسم الحالي، ويبحث بدوره عن زيادة غلته في مواجهة يونغ بويز السويسري.

وعلى صعيد صناعة الأهداف، يحتل الجزائري رياض محرز المركز الأول بـ4 تمريرات حاسمة متفوقًا على المغربي أشرف حكيمي والإيطالي لورينزو بيليغريني والإسباني كارلوس سولير والفرنسي كليان مبابي والإسباني جوردي ألبا وكلهم بـ3 تمريرات حاسمة.