بروسيا دورتموند ينتزع الصدارة من أتلتيكو مدريد ويتأهلان لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

انتزع بروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة الأولى من أتلتيكو مدريد بفوزه على موناكو الفرنسي بثنائية نظيفة، مساء الثلاثاء في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيتأهل بروسيا دورتموند بهذا الفوز متصدرًا للمجموعة الأولى بـ13 نقطة وهو رصيد أتلتيكو الثاني نفسه، بينما سينتقل بروج البلجيكي لبطولة الدوري الأوروبي.

جاء هدفا المباراة عن طريق رفائيل جيريرو (ق18) و(ق88).

وفي مباراة أخرى بينما تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني وبروغ البلجيكي سلبيًا.

وعلى ملعب جان برايدال فشل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز ليتعادل سلبيًا ويخسر الصدارة بعد فوز النادي الألماني.