توتنهام يخطف تعادلًا قاتلًا من برشلونة ويصعد إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

تأهل توتنهام هوتسبير إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما عدّل تأخره إلى تعادل 1-1 مع مستضيفه برشلونة اليوم الثلاثاء ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية على حساب انترناسيونالي.

وواجه توتنهام منافسًا طرأ على تشكيلته الكثير من التغييرات بعدما ضمن بالفعل صدارة المجموعة وبدأ اللقاء بدون نجمه ليونيل ميسي لكن برشلونة تقدم بهدف رائع من عثمان ديمبلي في الدقيقة السابعة.

وهيمن توتنهام على معظم فترات المباراة لكن حارس برشلونة الاحتياطي ياسبر سيلسن تصدى لعدة محاولات خطيرة قبل أن يدرك لوكاس مورا التعادل من تمريرة هاري كين العرضية من مسافة قريبة في الدقيقة 85.

وأهدر داني روز فرصة خطيرة لمنح توتنهام الفوز لكن الفريق الإنجليزي نجح مع ذلك في بلوغ دور الستة عشر بفضل تعادل انترناسيونالي 1-1 على أرضه مع أيندهوفن الذي ودع البطولة بالفعل.

وأنهى الفريقان المجموعة بثماني نقاط لكن توتنهام تأهل بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

وفي السياق نفسه ودع إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه أيندهوفن متذيل المجموعة الثانية اليوم الثلاثاء ليحتل المركز الثالث خلف توتنهام هوتسبير.

وصعق الفريق الهولندي، الذي حصد نقطة واحدة في أول خمس مباريات، مستضيفه بهدف التقدم في الدقيقة 13 بضربة رأس من هيرفينج لوزانو عندما فقد كوادو أسامواه الكرة في الدفاع.

وصمد أيندهوفن أمام ضغط الإنتر إلى أن هز ماورو إيكاردي الشباك بضربة رأس من تمريرة ماتيو بوليتانو العرضية في الدقيقة 73.

وفي ذلك الوقت كان إنتر ميلان متأهلًا إلى دور الستة عشر مستفيدًا من تأخر توتنهام أمام مستضيفه برشلونة.

لكن توتنهام أدرك التعادل 1-1 مع برشلونة ليعبر إلى أدوار خروج المغلوب إذ يتفوق في المواجهات المباشرة على إنترناسيونالي بعدما أنهى كل منهما المجموعة برصيد ثماني نقاط.