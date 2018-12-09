قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. أندري روبرتسون يطلق تصريحًا ناريًا تجاه فريق جوزيه مورينيو

أطلق أندري روبرتسون، مدافع نادي ليفربول، تصريحًا ناريًا تجاه مانشستر يونايتد، قبل مباراة الفريقين، على ملعب أنفيلد، الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روبرتسون للموقع الرسمي للنادي، عقب فوز ليفربول 4/0 على بورنموث، أمس السبت: “4 أهداف وشباك نظيفة، إنه أمر رائع”.

وأضاف: “نركز حاليًا على المباراة المهمة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، (الثلاثاء)، وبعد ذلك لدينا مباراة صغيرة مع مانشستر يونايتد”.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز 1/0 على نابولي في ملعب أنفيلد، من أجل الصعود لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة من 16 مباراة، مقابل 26 نقطة لمانشستر يونايتد في المركز السادس.

ولم يحقق ليفربول الفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ العام 2014، إذ إن آخر فوز له يعود إلى مارس 2014، عندما فاز 3/0، وبعدها فاز مانشستر يونايتد في 5 مباريات، في حين تعادلا 3 مرات.

لكن ليفربول تأهل على حساب مانشستر يونايتد إلى دور الـ 8 بالدوري الأوروبي العام 2016، إذ فاز الريدز 2/0 ذهابًا، قبل أن يتعادلا 1/1 إيابًا.

وتمثل مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد صراعًا حقيقًا، إذ إن مانشستر يونايتد حقق لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، مقابل 18 لقبًا لليفربول.

كما أشاد روبرتسون بالنجم المصري محمد صلاح، وقال: “كان بارعًا في المباراة، لقد بدأ يستعيد مستواه، ربما شعر بالإحباط في بداية الموسم، لكنه يظهر جودته باستمرار، أنا متأكد أنه سعيد بالأهداف الثلاثة، ولكن الأهم بالنسبة لنا جميعًا نقاط المباراة”.