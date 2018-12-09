أبرزهما مباراة ليفربول ونابولي.. تعرف على لقاءات الحسم بدوري أبطال أوروبا

ما زالت سبعة فرق تتشبث بفرصة حجز إحدى البطاقات الأربع المتبقية لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وعلى رأسها يأتي ليفربول ونابولي اللذان تنتظرهما معركة حامية، بعد غد الثلاثاء، على ملعب آنفيلد في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويخوض ليفربول ونابولي المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة والوحيدة التي لم يحسم فيها أي فريق تأهله للبطولة، رغم أن فرصة باريس سان جيرمان تبدو شبه مضمونة؛ كونه سيحل ضيفًا على النجم الأحمر الصربي، الثلاثاء أيضًا.

وبجانب هذه الفرق الأربعة، تطلع للتأهل لدور الـ16 ليون وشاختار دونيتسك وإنتر ميلان وتوتنهام، في الوقت الذي ضمنت فيه فرق ريال مدريد وبرشلونة وبورتو التأهل من المركز الأول.

ومن ناحيتها، ضمنت التأهل عامة فرق أتلتيكو مدريد وأياكس وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وروما وشالكه.

وستحسم الجولة الأخيرة أيضًا الفرق التي ستنتقل للعب في الدوري الأوروبي باحتلالها المركز الثالث في مجموعتها، الأمر الذي ضمنته فرق فالنسيا وبنفيكا وكلوب بروج بغض النظر عن نتيجة مبارياتها الثلاثاء والأربعاء القادمين، فيما لا زالت الفرصة متاحة أمام سسكا موسكو والنجم الأحمر وغالاتا سراي وهوفنهايم ولوكوموتيف موسكو وفيكتوريا بلزن.

وبلا شك تعد المواجهة الأبرز في الجولة الأخيرة تلك التي يستضيف فيها ليفربول على ملعبه آنفيلد نابولي، فوصيف ريال مدريد بطل النسخة الماضية من البطولة، فرط الجولة الماضية في جزء كبير من فرصه بهزيمته على يد باريس سان جيرمان (2-1)، الأمر الذي يجعل تعادله مع فريق الجنوب الإيطالي غير كاف للتأهل، فهو يحل ثالثًا بالمجموعة حاليًا، بست نقاط، بفارق نقطتين خلف البي إس جي الوصيف.

أما نابولي فيتصدر المجموعة بتسع نقاط ويكفيه التعادل لتجاوز دور المجموعات، بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على النجم الأحمر الذي ما زال يتطلع لاحتلال المركز الثالث وخوض الدوري الأوروبي.

وفي حال تعادل نابولي بثلاثة، فسينهي دور المجموعات من صدارة المجموعة، بينما ستتحدد هوية المتأهل الآخر بناء على نتيجة لقاء آنفيلد.

ويتطلع لبلوغ ثمن النهائي إنتر وتوتنهام من بوابة المركز الثاني في المجموعة الثانية، التي ضمن برشلونة التأهل عنها من المركز الأول.

ويحتل حاليًا توتنهام المركز الثاني بسبع نقاط بفارق الأهداف أمام ميلان الثالث، وفي الجولة الأخيرة يحل السبيرز، الثلاثاء، ضيفًا على البرسا في كامب نو، بينما يستقبل في نفس اليوم الإنتر بي إس في آيندهوفن الهولندي الذي سينهي المجموعة رابعًا في كل الأحوال.

ويحتاج توتنهام للخروج من كامب نو بالنقاط الثلاثة، كما هو الحال بالنسبة لإنتر الذي يجب أن يفوز على الفريق الهولندي، وأن لا يحقق غريمه الإنجليزي الفوز.

أما البطاقة الرابعة فينافس عليها شاختار دونيتسك وليون، اللذان يتواجهان في أوكرانيا، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويحتاج شاختار للفوز، إذ يحتل المركز الثالث بخمس نقاط بفارق نقطتين خلف ليون الوصيف، الذي يكفيه التعادل للتأهل.

ومانشستر سيتي متصدر المجموعة بعشر نقاط يحتاج للخروج بنقطة من مباراته أمام هوفنهايم، الثلاثاء، أو التعادل إذا لم يفز ليون، ليتأهل من الصدارة.

ومن ناحيتهما، ضمن أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند التأهل عن المجموعة الأولى، ويتبقى تحديد من سيتأهل بينهما أولًا ومن ثانيًا، علمًا بأن الأتلتي يتصدر المجموعة حاليًا بـ12 نقطة بفارق نقطتين أمام الفريق الألماني.

وإذا فاز أتلتيكو على كلوب بروج، الثلاثاء، سيضمن التأهل من الصدارة، أو إذا لم يفز بروسيا في ملعب موناكو.

الأمر ذاته في حالة بايرن ميونخ وأياكس أمستردام بالمجموعة الخامسة، إذ يلتقيان في أمستردام، الأربعاء، بينما يحتل الفريق “البافاري” الصدارة بـ13 نقطة، متقدمًا بنقطتين على الفريق الهولندي الوصيف.

وسيضمن البايرن الصدارة بالتعادل، أما أياكس فيحتاج للفوز.

وسيتأهل يوفنتوس متصدر المجموعة الثامنة بـ12 نقطة في الصدارة، إذا فاز في سويسرا على يانغ بويز، أو لم يفز مانشستر يونايتد الوصيف بعشر نقاط خلال زيارته لفالنسيا، إذ يحتاج فريق البرتغالي جوزيه مورينيو للفوز وعدم انتصار “اليوفي”.

أما حامل اللقب آخر ثلاث نسخ ريال مدريد، فضمن صدارة المجموعة السابعة، ويستقبل في الجولة الأخيرة سسكا موسكو الذي ينافس على المركز الثالث مع فيكتوريا بلزن التشيكي، الذي يستقبل، الأربعاء، روما الذي ضمن التأهل ثانيًا.