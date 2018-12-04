تشيلسي يستبعد رحيل لوفتوس-تشيك في الميركاتو الشتوي

قال ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي، إن النادي لن يترك لاعب الوسط روبن لوفتوس-تشيك يرحل في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وتسببت المنافسة مع نغولو كانتي وجورجينيو وماتيو كوفاتشيتش وروس باركلي، في الحد من فرص لوفتوس-تشيك في المشاركة مع تشيلسي هذا الموسم، لكن اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 22 عامًا أثار الإعجاب عندما أحرز خمسة أهداف في آخر ست مباريات شارك فيها ليحظى بإشادة مدربه.

وقال ساري للصحفيين قبل أن يحل ضيفًا على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري غدًا الأربعاء: “لعب لوفتوس-تشيك في الدوري الأوروبي، وكأس الرابطة الإنجليزية وبعض مباريات الدوري الممتاز، لكنه لم يكن أساسيًا، إنه لاعب مهم للفريق في الوقت الحالي.

“كانت لديه بعض المشاكل في إدراك ما كنت أطلبه منه، لكنه يتحسن باستمرار، وكنت راضيًا عنه في آخر مباراتين، أريده أن يبقى في الفريق؛ لهذا أعتقد أنها لا توجد فرصة (لرحيله)”.

ووقع المدافع سيزار أزبيليكويتا عقدًا جديدًا مع تشيلسي لمدة أربع سنوات اليوم الثلاثاء، وقال ساري إنه كان حريصًا على التمديد أيضًا لكل من ديفيد لويز وسيسك فابريغاس.

وأضاف ساري: “تحدثت إلى النادي عن هذا الأمر قبل شهر، أعرف جيدًا أنه ليس سهلًا، لكنني أعتقد بإمكانية التوصل لاتفاق مع اللاعبين.

“ديفيد وسيسك لاعبان بارزان، من المهم استمرارهما في تشيلسي بالنسبة لي وللفريق ولزملائهما”.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 31 نقطة، ويخوض المباراة غدًا بعد الفوز 2-صفر على فولهام في الجولة الماضية.