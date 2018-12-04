تشيلسي يعلن تجديد عقد أزبلكويتا حتى 2022

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تجديد عقد مدافعه الإسباني سيزار أزبلكويتا حتى عام 2022.

وقال النادي اللندني في بيان رسمي، صباح اليوم الثلاثاء، إن أزبلكويتا أبدى التزامه بالاستمرار في صفوف البلوز لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان أزبلكويتا انضم إلى تشيلسي عام 2012، قادمًا من نادي مارسيليا الفرنسي مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني.

ولعب أزبلكويتا 298 مباراة بقميص البلوز خلال السنوات الماضية، وهو لاعب أساسي في تشكيلة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وقال أزبلكويتا بعد تجديد عقده: “أنا سعيد بالاستمرار في صفوف تشيلسي، منذ أن قدمت إلى هنا وأنا أشعر بالراحة والسعادة، وأود البقاء كي أحقق طموحات وآمال الجماهير، وفي كل مرة أرتدي قميص البلوز أبذل قصارى جهدي كي أصل إلى هذا الهدف”.

من جانبها، قالت مارينا جرانوفسكايا، مديرة نادي تشيلسي: “إن أزبلكويتا أثبت على مدار 6 سنوات أنه صفقة رائعة للبلوز، لديه احترافية كاملة، وقدرة على الاستمرار والثبات على المستوى وتطويره”.

وأضافت: “يأمل مسؤولو النادي أن يكون أزبلكويتا جزءًا من النجاح خلال السنوات المقبلة، كما كان في المرحلة الماضية”.