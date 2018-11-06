بورتو على حافة التأهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا بعد فوز كبير على لوكوموتيف (فيديو)

وضع بورتو قدمًا في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوز كبير 4-1 على لوكوموتيف موسكو اليوم الثلاثاء فيما ظل رصيد الفريق الروسي خاويًا.

وضع هيكتور هيريرا بورتو في المقدمة في الدقيقة الثانية بعد مجهود فردي من موسى ماريجا الذي تلاعب بدفاع لوكوموتيف قبل أن يمرر إلى القائد ليسجل من مسافة قريبة.

ثم رد هيريرا الجميل وصنع الهدف الثاني لماريجا قبل انتهاء الشوط الأول بعد أن مرر كرة من فوق الدفاع وسدد المهاجم المالي بين قدمي الحارس.

وقلص البديل جيفرسون فارفان الفارق بعد مرور ساعة من ضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية لكن خيسوس كورونا وسع الفارق مجددا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل البديل أوتافيو الرباعية بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء.

ويتصدر بورتو المجموعة الرابعة ولديه عشر نقاط ليقترب من دور 16 بينما لم يحصل لوكوموتيف على أي نقطة بعد أربع مباريات.

وفي مباراة أخرى فاز شالكة الألماني على غلاتا سراي التركي بهدفين نظيفين.

ويحتل شالكه الالماني المركز الثاني برصيد ثماني نقاط ومن خلفه غالاتا سراي التركي صاحب أربع نقاط.