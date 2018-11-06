أهداف مباراة برشلونة وإنتر ميلان.. (1/1) فيديو

سجل مالكوم الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك إنتر ميلان في الدقيقة 82، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وردَّ ماورو إيكاردي بهدف التعادل في الدقيقة 87 مباشرة.

دوري أبطال أوروبا | إنتر ميلان 1 × 1 برشلونة | هدف التعادل إنتر ميلان ايكادري HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/3Bel1CkumE — x (@FFTT404) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

ويتصدر برشلونة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد فوزه في مباراة الجولة الأولى أمام أيندهوفن برباعية نظيفة، ثم تخطيه توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأخيرًا تجاوزه إنتر ميلان في الجولة السابقة بهدفين دون ردٍ.

أما إنتر ميلان فيتواجد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف، وتخطى أيندهوفن بنفس النتيجة، قبل أن يسقط أمام برشلونة بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية. ‎