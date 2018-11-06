أتلتيكو مدريد يوقف انتصارات بروسيا دورتموند ويفوز بثنائية بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

فاز أتلتيكو مدريد 2-صفر على ضيفه بروسيا دورتموند في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليثأر لهزيمته الثقيلة الشهر الماضي في ألمانيا وينهي مسيرة المنافس الخالية من الهزيمة هذا الموسم.

وضع ساؤول نيغيز أصحاب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 33 وضاعف أنطوان غريزمان الغلة في الدقيقة 80 من المباراة التي جاءت من طرف واحد وأنهت مسيرة من 15 مباراة بدون هزيمة لدورتموند في كل المسابقات.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى تسع نقاط متساويًا مع دورتموند المتصدر قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.

ويحتل كلوب بروغ البلجيكي المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوزه على موناكو 4-صفر في وقت سابق اليوم.