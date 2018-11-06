كلوب بروج يعمق جراح المدرب تييري هنري برباعية في مرمى موناكو

أنعش كلوب بروج آماله في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، بعدما سحق مستضيفه موناكو برباعية دون رد، ليمدد بداية المدرب تييري هنري الخالية من الانتصارات مع موناكو إلى خمس مباريات.

وضع هانز فاناكن الفريق البلجيكي في المقدمة بعد 12 دقيقة، وضاعف الغلة بعد خمس دقائق أخرى من ركلة جزاء، بعدما لمس أنطونيو باريكا الكرة في المنطقة.

وجعل المهاجم البرازيلي ويسلي النتيجة 3-صفر، بعد 24 دقيقة بتسديدة من حافة المنطقة.

وأكمل رود فورمر قائد بروج الرباعية قبل خمس دقائق من النهاية.

وكان موناكو الذي حقق آخر انتصاراته في 11 اغسطس آب، الطرف الأفضل في أول عشر دقائق، لكنه فقد توازنه خلال 13 دقيقة.

وتحسن الأداء في الشوط الثاني، لكن هدف فورمر الرابع، أنزل بموناكو أثقل هزيمة في تاريخه على أرضه في أوروبا.

وستزيد الهزيمة، وهي المباراة 18 على التوالي في دوري الأبطال، التي يفشل فيها الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه، المزيد من الضغوط على هنري مهاجم موناكو وأرسنال السابق، الذي تولى أول مهامه التدريبية قبل أقل من شهر.

وبهذه الهزيمة يقبع الفريق الفرنسي في ذيل المجموعة الأولى بنقطة واحدة، متأخرًا بثلاث نقاط عن بطل بلجيكا.

ويتصدر بروسيا دورتموند المجموعة بتسع نقاط، متفوقًا بثلاث نقاط على أتليتيكو مدريد الذي يلتقيه في وقت لاحق اليوم.