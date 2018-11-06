ماذا فعل غوارديولا لحث جماهيره على مساندته في مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري أبطال أوروبا؟

حاول بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حث جماهير النادي على مؤازرة الفريق في دوري أبطال أوروبا، الذي يستعصي على بطل الدوري الإنجليزي، وذلك بفيديو نشره حساب النادي على إنستغرام.

وحاول سيتي إقناع جماهيره بالاهتمام أكثر بدوري الأبطال، حيث يرغب المدير الفني الإسباني رؤية لاعبيه يقدمون أداء أفضل في دوري الأبطال، مقارنة بالعام الماضي الذي ودع فيه البطولة من دور الثمانية.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية أن غوارديولا “قلق من الحضور الجماهيري في مرحلة المجموعات من المنافسة، والأجواء في ملعب الاتحاد”.

ونشر سيتي فيديو على إنستغرام في محاولة لجذب جماهيره لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في ملعب الاتحاد.

ويستضيف سيتي متصدر البريميرليغ فريق شاختار دونتسيك الأوكراني، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة التي يتصدرها بست نقاط، متقدمًا بنقطة واحدة عن ليون الفرنسي.

وقال غوارديولا لجماهير سيتي عبر الفيديو: “كل مباراة في دوري أبطال أوروبا مذهلة”، وكذلك اتفق البلجيكي كيفين دي بروين مع مدربه ووصف البطولة بأنها “أكبر مسابقة أوروبية”.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن تشيلسي وليفربول، قبل قمة مانشستر أمام يونايتد الأسبوع المقبل.