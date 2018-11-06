موعد مباراة ليفربول ورد ستار في دوري أبطال أوروبا

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه “استبعد السويسري شيردان شاكيري من التشكيلة التي ستواجه رد ستار بلجراد الصربي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لتجنّب حدوث أي مشاكل”.

وكان من المحتمل أن يتلقى شاكيري، المنحدر من ألبانيا وكوسوفو، استقبالًا عدائيًّا من جماهير رد ستار عقب احتفاله بهدف فوز سويسرا 2-1 على صربيا في كأس العالم في روسيا يونيو/ حزيران الماضي بعلامة تشير إلى النسر في علم ألبانيا. ويطبع اللاعب -البالغ عمره 27 عامًا- علم كوسوفو على حذائه.

وترفض صربيا الاعتراف باستقلال إقليمها السابق كوسوفو وينحدر معظم سكان كوسوفو البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة من أصول ألبانية وقد حدث الانفصال منذ عشر سنوات.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي أمس الاثنين قبل مواجهة الفريقين ضمن المجموعة الثالثة “نحن هنا للعب كرة القدم، شاكيري سيخوض الكثير من المباريات معنا بخلاف مباراة الغد”.

“نحن في صربيا ونحترم ذلك مئة في المئة. هذا هو العالم! (…) وغالبًا ما تؤثر السياسة على الحياة على الأقل في الكوكب الذي نعيش فيه.

“يجب أن نتأكد من أن تركيزنا منصب على كرة القدم. لذلك جاء هذا القرار”.

وغرَّم الاتحاد الدولي (الفيفا) شاكيري عشرة آلاف فرنك سويسري (9970 دولارًا) بسبب طريقة احتفاله التي اعتبرها “سلوكًا غير رياضي ويتعارض مع مبادئ اللعب النظيف” لكن الدولي السويسري نفى أن يكون احتفاله يحمل أي إيحاءات سياسية.

*أجواء رائعة

ويدخل ليفربول مباراة رد ستار وهو في صدارة المجموعة بست نقاط من ثلاث مباريات متفوقًا بنقطة واحدة على نابولي وبـ “نقطتين” على باريس سان جيرمان، بينما يتذيل رد ستار الترتيب بنقطة واحدة.

وفي ردّه على سؤال بشأن سعيه لعدم فقد أي نقاط أمام رد ستار أضعف فرق المجموعة قبل آخر مواجهتين قال كلوب إن “المجموعة مفتوحة على الاحتمالات كافة بغض النظر عن ما ستسفر عنه المباراة”.

وأضاف المدرب الألماني “لا يبدو عدم وجود فرص لحصد نقاط من المباراتين المقبلتين. باريس سان جيرمان ليس منافسًا سهلًا على ملعبه، ثم سنستقبل نابولي على أرضنا لكن مباراة الغد ليست فرصتنا الوحيدة.

“لا أعتقد أنه ينبغي أن ندخل المباراة بوضع المزيد من الضغوط على كاهلنا والتفكير في أن الخسارة ستحرمنا من التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

“يمكننا الاستمتاع بالتحدي والأجواء الرائعة التي سيشهدها الملعب غدًا. أعشق اللعب أمام جماهير تؤازر فريقها بحماسة ويجب التأكد من جاهزيتنا لمواجهة ذلك”.

وفي وقت سابق توقع فلادن ميلويفيتش مدرب رد ستار أن يظهر فريقه بشكل مخالف لما كان عليه في الخسارة 4-صفر في أنفيلد قبل أسبوعين.

وأضاف “الأجواء هنا حماسية وتمنح اللاعبين طاقة إضافية. أثق في أن لاعبي ليفربول لن يشعروا بالانزعاج أو الضيق لكن بالاستمتاع.

“ذهبنا إلى أنفيلد وكانت الأجواء ممتعة لكنها بعيدة عن أجواء الصخب هنا. هذا حدث كبير في كل صربيا والمنطقة؛ لأن ليفربول أحد أفضل الأندية في العالم. ستكون مباراة مذهلة”.

موعد مباراة ليفربول ورد ستار

وتنطلق مباراة ليفربول ورد ستار في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية. وتنقل على قنوات بي إن سبورتس الرياضية.