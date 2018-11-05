كلوب يوضح أسباب استبعاد شاكيري من مباراة ليفربول والنجم الأحمر الصربي بدوري أبطال أوروبا

فسّر يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، سبب استبعاد الدولي السويسري شيردان شاكيري، لاعب الفريق، من مواجهة النجم الأحمر الصربي بدوري أبطال أوروبا.

ويحل الريدز ضيفًا على نظيره الصربي، مساء الثلاثاء على ملعب “ريد ستار”، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدوري الأبطال.

وقرّر كلوب استبعاد شاكيري، بسبب أصوله التي تنتمي إلى ألبانيا، إذ يوجد عداء تاريخي بين كوسفو وصربيا.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: “نحن سنذهب لمدينة بلغراد من أجل لعب كرة القدم، لقد سمعت وقرأت التكهنات التي تتحدث عن نوعية الاستقبال لشاكيري، نحن لا نملك أي فكرة عما سيحدث، ولكن نحن نريد الذهاب إلى هناك من أجل التركيز فقط على كرة القدم”.

وأضاف: “نحن ليفربول، نادٍ كبير، ونلعب من أجل كرة القدم، وليس لدينا أي رسالة أبعد من ذلك، ولا نوجه أي رسائل سياسية، فقط نريد أنّ نركز على المباراة وتقديم أداء رائع”.

وتابع: “نحن حريصون على أن نكون محترمين، ونحرص على تجنب أي انحرافات من شأنها تشتيت انتباه الفريق، وهذا أمر مهم لكرة القدم وكرة القدم فقط، ولهذا السبب؛ شاكيري لن يشارك وهو يتفهم هذا الأمر، هو لاعبنا، نحن نحبه، سيشارك معنا في الكثير من المباريات، لكن لن يلعب يوم الثلاثاء”.

وأتم: “لقد سمعنا الكثير من الأشياء الرائعة عن مدينة بلغراد، ونحن نتطلع إلى تقديم مباراة رائعة”.