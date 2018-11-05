ماذا قال ساديو ماني عن مفاوضات تجديد تعاقده مع نادي ليفربول؟

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعاداته بالتواجد في صفوف ناديه الحالي، رافضًا التطرق للحديث عن مفاوضات تجديد عقده مع الريدز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن ماني طلب من ليفربول التحدث مع موكله حول مسألة تجديد عقده، لكنه طمأن مسؤولي الريدز بعدم القلق من وضعه الحالي.

ويمتلك ماني عقدًا مع ليفربول حتى عام 2021، لذلك لم يرفض النادي الإنجليزي طلب اللاعب السنغالي.

وقال ماني في تصريحات نقلتها الصحيفة: “أنا أحاول التركيز حاليًا على المباريات مع الريدز. مسألة تجديد العقد ستكون مع موكلي”.

وأضاف: “أنا سعيد في ليفربول، وأركز على تقديم أفضل أداء لي للفريق والجماهير والمدرب الألماني يورغن كلوب”.

ويعيش ماني فترة رائعة مع ليفربول حاليًا، حيث سجل 7 أهداف في جميع المسابقات، منهم 6 بالدوري الإنجليزي، جعلته هداف الفريق في البريميرليغ.

يذكر أن ليفربول حصل على خدمات ساديو ماني من ساوثهامبتون في عام 2016.