مباراة برشلونة وإنتر ميلان.. سباليتي: سنخسر 18/0 لو طبقنا نظام النادي الكتالوني

قال المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، أن فريقه سيخسر 18/0، إذا طبّق نظام منافسه برشلونة، وذلك قبل المباراة التي تجمعهما، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا).

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن سباليتي قوله: “الاستحواذ على الكرة من المستحيل أن يخرج من رأسك، في برشلونة يفكرون بهذه الطريقة منذ سنوات، وتعاقدوا مع لاعبين لتطبيق هذه الطريقة”.

وأضاف “لاعب برشلونة حين ينتقل لأي نادٍ آخر يكون في مشكلة”.

وواصل “في كامب نو رأيت اللاعبين يخرجون للإحماء قبل 10 دقائق فقط من المباراة، وسألت إذا كانت لديهم صالة ألعاب داخلية للإحماء، ولكن لا يوجد ذلك”.

وأردف “أخبروني أن لاعبي برشلونة، ذهبوا ظهر يوم المباراة لإحضار أطفالهم من المدارس، ثم توجهوا بالسيارات نحو الملعب، إذا طبقنا هذا النظام سنخسر بنتيجة 18/0، إنه أمر مرتبط بعقلية اللاعبين”.

ويملك برشلونة 9 نقاط من 3 مباريات، وسيضمن التأهل للدور المقبل، حال فوزه على إنتر ميلان، في حين يملك الفريق الإيطالي 6 نقاط.