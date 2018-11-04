إرنستو فالفيردي يضم ليونيل ميسي لقائمة مباراة برشلونة وإنتر ميلان (صورة)

ضم المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لقائمة مباراة برشلونة الإسباني، ومنافسه إنتر ميلان، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وأعلن برشلونة الإسباني قائمة الفريق التي ستسافر لمواجهة إنتر ميلان، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا).

وغاب ميسي، البالغ من العمر 30 عامًا، عن مباريات برشلونة أمام ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، إلى جانب مباراة ذهاب دور الـ 32، من كأس إسبانيا، بعدما أُصيب في مباراة برشلونة وإشبيلية.

وأشار الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع “تويتر”، إلى أن ليونيل ميسي سيسافر مع الفريق دون الحصول على التصريح الطبي حتى الآن.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن، سيليسن، إيناكي بينيا.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، سيرجي روبيرتو، شومي.

الوسط: راكتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، كوتينيو، آرثر، رافينيا، فيدال، ألينيا.

الهجوم: سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكوم، منير الحدادي.

وحقق برشلونة الفوز بنتيجة 2/0 على إنتر ميلان في مباراة الذهاب، ليحصد 9 نقاط من 3 مباريات.