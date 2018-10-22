جولين لوبتيغي غير مهتم بالإقالة وواثق من عودة ريال مدريد لطريق الانتصارات

تحدث المدرب جولين لوبتيغي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على التقارير التي تتحدث عن اقتراب إقالته من تدريب الفريق الملكي، بعد 5 خسائر في جميع البطولات آخرها أمام ليفانتي، السبت.

وأكد لوبتيغي كشف المدرب الإسباني ثقته في قدرة المجموعة الحالية على استعادة نغمة الانتصارات مجددًا، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فكتوريا بلزن، في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن اللاعبين يرغبون في تحقيق الفوز قبل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، الأحد.

وقال لوبتيغي: “غدًا أمامنا مباراة كبيرة، نحن نريد تحقيق دوري أبطال أبطال، أنا لا أفكر في أي شيء آخر سوى مواجهتنا أمام فكتوريا بلزن. إذا كنت تنتظر رؤية مدرب محبط فلا تنظر لي، لأنني مستعد لمباراة الغد وسأسعى للفوز”.

وعن دعم الإدارة، قال لوبتيغي: “ندرك بأننا لم نحقق نتائج جيدة، ونفكر فقط في العودة خلال الوقت الحالي، لأن القتال هو الحمض النووي لهذا النادي، وهذا ما تعلمته هنا”.

وبسؤاله عن إمكانية بقائه مدربًا لريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، قال: “نحن نركز على الحاضر، أنا لا أعلم ماذا سيحدث خلال شهر أو عام، ولكنني أمامكم الآن بملابس التدريب وجالس في المؤتمر الصحفي”.

وخسر ريال مدريد 1/2، على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام ليفانتي، لتكون الخسارة الثانية على التولي في الدوري الإسباني، والثالثة في 9 جولات، والخامسة في جميع المسابقات تحت قيادة لوبتيغي.

وواصل مدرب المنتخب الإسباني سابقًا: “هذا الفريق لا يزال بطلًا، ونعلم أننا في وضع يحتم علينا أن نعدله. نعلم ما نقوم به، وأنا واثق أننا سنقدم مباراة رائعة غدًا. لقد درسنا أسلوب لعب الخصم ونعلم بأنها ستكون مباراة قوية”.

وأردف لوبتيغي: “أنا لست على علم بأي أخبار، حتى إن رأيتها، فلا أعتقد أن هذا الأمر يهم الآن. إذا رأيت تلك الأخبار فلن أكون مدربًا لريال مدريد. حاليًا سأكون سعيدًا بمساعدة الفريق والعودة للنتائج الجيدة”.

وتحدث لوبتيغي عن طريقته للعودة إلى الطريق الصحيح، وقال: “يجب أن نكون فعالين أكثر على المرمى، وألّا نخسر الكثير من الكرات. سوف نسخر كل ما نملك للوصول للهدف الذي نريده”.

وأردف: “لا أحب التحدث عن الحظ، ولكن هناك مباريات لم نكن نستحق الخسارة فيها. أكررها مرارًا لدي الثقة في عودة هذا الفريق”.

ويلاقي ريال مدريد منافسه فكتوريا بلزن التشيكي الثلاثاء، ثم يرحل لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو على ملعب كامب نو الأحد.