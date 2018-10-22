تقارير.. مارسيلو قدم طلبًا للرحيل عن ريال مدريد ليجاور كريستيانو رونالدو في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني، أعرب عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن مارسيلو طالب إدارة ريال مدريد بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق في يناير المقبل، إذ يهدف النجم البرازيلي للانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأضافت الصحيفة، أن مارسيلو يرغب في اللعب مجددًا بجوار كريستيانو رونالدو بعدما سبق ولعب الثنائي سويًّا في ريال مدريد، مشيرة إلى أن اللاعب قام بتسليم رغبته لناديه الإسباني عن طريق وكيله، الذي تواصل مباشرة مع الإدارة وأبلغها برغبة مارسيلو.

وكانت إشاعات انتقال مارسيلو انتشرت في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن لم تنجح بسبب رفض ريال مدريد فكرة التفريط في البرازيلي بعد رحيل رونالدو.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن رونالدو، طالب إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع مارسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض الرحيل المحتمل لأليكس ساندرو لاعب يوفنتوس.