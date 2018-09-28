مارسيلو سيغيب عن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن المدافع البرازيلي مارسيلو سيغيب عن مباراة فريقه ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، غدًا السبت.

وأوضحت صحيفة “ماركا”، أن نتائج الاختبارات التي خضع لها مارسيلو، أمس الخميس، لم تظهر حتى الآن، كما أن اللاعب البرازيلي غاب عن تدريبات الملكي، اليوم الجمعة، ما يرجح غيابه عن الديربي بنسبة كبيرة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي صدر قبل قليل: “بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا مارسيلو، تم تشخيص حالة مارسيلو بإصابة في عضلة ساقه اليمنى”، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وخرج مارسيلو البالغ من العمر 30 عامًا، في الدقيقة 75 من مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية، التي خسرها الفريق 0/3، ولم يشارك مكانه أي لاعب، بعد أن استنفد المدرب جولين لوبتيغي جميع التبديلات.

وأشارت “ماركا” إلى أن داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا تدربا بشكل طبيعي مع الفريق، ومن المتوقع الدفع بهما في الديربي، بعد أن غابا عن مواجهة إشبيلية.

كما أوضحت الصحيفة، أن جميع اللاعبين سيكونون تحت قيادة لوبتيغي في الديربي، باستثناء إيسكو ومارسيلو.

ويملك ريال مدريد 13 نقطة من 6 مباريات، ويتصدر جدول الترتيب رفقة منافسه برشلونة.