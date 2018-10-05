خطأ جديد للوريس كاريوس والجماهير تسخر منه في مباراة بشكتاش ومالمو (فيديو)

مازالت لعنة نهائي دوري أبطال أوروبا بكييف تطارد الحارس الألماني لوريس كاريوس رغم أنه غادر ليفربول نحو بشكتاش التركي بحثًا عن فرصة أخرى لنسيان أخطاء المباراة النهائية.

وكان كاريوس وراء هدفين لريال مدريد في النهائي، الأول سجله الفرنسي كريم بنزيما، والثالث للويلزي غاريث بيل، وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن سبب أخطائه هو الضربة التي تلقاها في رأسه من القائد سيرجيو راموس.

واستقبلت جماهير مالمو السويدي الحارس السابق لليفربول بلافتة في المدرجات كُتب عليها “يشعر بألم في رأسه، كل شيء يمر بجانبه شيء رائع، كاريوس هنا اليوم”.

ولم يخيّب الحارس الألماني المعار من ليفربول ظن أنصار الفريق السويدي حيث كان مصدر الخطأ الذي منح فريقهم الهدف الأول في المباراة.

وجاء الهدف من تمريرة من الجناح للاعب من فريق مالمو اصطدمت برجل لاعب بشكتاش جانير إركين وحاول كاريوس إبعادها للزاوية لكنه أخطا الكرة لتدخل المرمى.

وخسر بشكتاش المباراة 0/2 لتتساوى فرق المجموعة كلها برصيد 3 نقط من جولتين في دوري المجموعات للدوري الأوروبي.