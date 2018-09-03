أخطاء لوريس كاريوس تنتقل معه إلى بشكتاش (فيديو)

لم ينسَ كثيرون أخطاء لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول السابق التي تسببت في انتقاله إلى بشكتاش على سبيل الإعارة مدة موسمين، خاصة تلك التي حدثت في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

وتسبب كاريوس في دخول هدفين في مرمى ليفربول خلال الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الموسم الماضي قبل الإعلان في وقت لاحق عن معاناته من ارتجاج بالمخ بعد كرة مشتركة سابقة.

وانتقل كاريوس قبل أيام إلى بشكتاش، وكانت المباراة الأولى للحارس البالغ من العمر 25 عامًا في تركيا أمام بورسبور الذي كان متأخرًا بهدف حتى الدقيقة 86 قبل أن يخرج الحارس الشاب من مرماه ويمنح ديافرا ساكو فرصة تعديل النتيجة.

وتركت هذه النتيجة بشكيتاش في المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد 4 مباريات من انطلاق المسابقة.