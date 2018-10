اليويفا يعتذر عن إحصائية خاطئة في دوري أبطال أوروبا (صورة)

قدّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اعتذارًا عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، عن إحصائية خاطئة نشرها، أمس الأربعاء، بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال حساب دوري أبطال أوروبا، في تغريدة، اليوم الخميس: “اليويفا يعتذر عن الإحصائية الخاطئة بشأن الهدف رقم 8000 في التشامبيونزليغ”.

وأضاف: “لقد حدث هذا الأمر بسبب خطأ في قاعدة البيانات، الهدف رقم 8000 سجله إيريك لاميلا، لاعب توتنهام في مرمى برشلونة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن سابقًا أن الفرنسي أنطوان غريزمان هو صاحب الهدف رقم 8000 في دوري أبطال أوروبا بالتاريخ الحديث منذ العام 1992، بتسجيله الهدف الثاني في مرمى كلوج بروغ.

وفاز أتلتيكو مدريد 3/1، في حين سقط توتنهام 2/4 أمام برشلونة.

UEFA apologises for the erroneous statistic published last night regarding the scorer of the 8,000th UEFA Champions League goal. This occurred due to a database error. The correct scorer was Erik Lamela for Tottenham against Barcelona.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٤ أكتوبر ٢٠١٨