كشف سر احتفال ليونيل ميسي في مباراة برشلونة وتوتنهام

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، تفاصيل احتفال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدفه الأول، والثالث لبرشلونة في مباراته أمام توتنهام، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

سجل ميسي هدفين، في حين سجل فيليب كوتينيو هدفًا وإيفان راكيتيتش هدفًا، ليفوز برشلونة 4/2 على توتنهام، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وفاجأ ميسي الجميع بطريقة احتفاله في الهدف الأول له (الثالث لبرشلونة)، إذ ضرب رأسه بكفيه ثم قَبَّل أطراف أصابعه، في احتفال هو الأول للاعب الأرجنتيني بهذه الطريقة.

ووفقًا لصحيفة سبورت”الإسبانية، فإن ميسي يشير في احتفاله إلى أطفاله الثلاثة، وهم تياغو، وماتيو، وثيرو.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، في صدارة المجموعة بالتساوي مع إنتر ميلان الإيطالي، ويلتقيان في الجولة المقبلة.

ورفع ميسي رصيده إلى 113 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، جميعها مع برشلونة، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، علمًا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي وفي رصيده 130 هدفًا.