ليونيل ميسي يرغب في ثلاثية تاريخية لنادي برشلونة

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال لقاء فريقه برشلونة أمام توتنهام في ويمبلي وسجل ثنائية قاد بها فريقه للفوز 4-2 وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وأصبحت الأندية الإنجليزية ضحيّة ميسي المفضلة في دوري أبطال أوروبا إذ بلغ عدد أهدافه 22 في مرماها ويعتبر فريق آرسنال ضحيته المفضلة بـ9 أهداف فيما سجل أول أهدافه في مرمى توتنهام.

كما استغل النجم الأرجنتيني اللقاء ليقلص الفارق عن الهداف التاريخي للمسابقة غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لـ15 هدفًا؛ إذ بلغ عدد أهدافه هذا الموسم 5 أهداف، ويتصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي.

كما عزَّز ميسي رقمه كهداف تاريخي لدوري المجموعات برصيد 65 هدفًا مقابل 60 هدفًا للبرتغالي رونالدو.

وقال ميسي بعد الفوز الكبير على توتنهام :”كانت هناك لقطات جيدة ورائعة خلال اللقاء، الشوط الأول كان مثاليًّا، تمكنا من السيطرة على الكرة وصنع العديد من فرص التسجيل والمنافس كان تائهًا، لا أتذكر جيدًا الهدف الثالث لكني أعتقد أنه كان لعبة جميلة وجيدة.”

وأضاف متحدثًا عن أهداف فريقه: “على كل حال دوري الأبطال هو رغبة الكل، نحلم ونريد أن نفوز به، ولكي نصل لهذا الهدف يجب أن نكون جيدين كل السنة لا يمكن أن نكون سيئين في الليغا ونغير الوضع في دوري الأبطال أو العكس.”

وأكد النجم الأرجنتيني أن تصريحاته بعد لقاء أتلتيك بلباو أسيء فهمها: “رسالتي ربما فهمت بشكل خاطئ، يجب أن نكون جيدين في الليغا وجيدين في دوري الأبطال لا يجب ترك أي منافسة خارج تفكيرنا سنقاتل من أجل جميع الألقاب: الليغا وكأس الملك والأبطال.”

وفاز ميسي برفقة برشلونة بالثلاثية موسم 2008-2009 و 2014-2015.