أهداف مباراة برشلونة وتوتنهام.. 3/2 للبرسا (فيديو)

تقدم البرازيلي كوتينيو، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، بهدف في شباك توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال مباراة الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستلم كوتينيو الكرة وسدد في المرمى الخالي، حيث خرج حارس توتنهام لمواجهة سواريز.

وأضاف إيفان راكيتتش الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 27.

دوري ابطال اوروبا | توتنهام 0 × 2 برشلونة | هدف الثاني برشلونة د27 HD عن طريق راكيتش راااائع Via : @if24hd_ pic.twitter.com/5xP5I0YuY3 — اهلاً بكم ❤️⚽️ (@MMFF65) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

وقلّص هاري كين النتيجة في الدقيقة 51 وأحرز هدف فريقه الأول، إلا أن ميسي رفض هذا الأمر وأحرز الهدف الثالث لبرشلونة بعده بدقيقة.

دوري ابطال اوروبا | توتنهام 1 × 2 برشلونة |هدف اول توتنهام عن طريق هاري كين هدف جميللل HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/9S1Xcg5VTF — TOOOOT (@ttt12hd) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

في الدقيقة 65 أحرز لاميلا هدف توتنهام الثاني.

دوري ابطال اوروبا | توتنهام 2 × 3 برشلونة |هدف الثاني توتنهام المدافع في مرماه HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/iDOtzrRXrp — TOOOOT (@ttt12hd) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

وفاز برشلونة على إيندهوفن الهولندي بالجولة الأولى، بينما تعثر توتنهام أمام إنتر الإيطالي بهزيمة مريرة، وهو ما يزيد من صعوبة أجواء المباراة بالنسبة للفريقين.

يسعى المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، لتحقيق الفوز وعبور عقبة توتنهام، خاصة أن البارسا عانى محليًا بالتعادل مع أتلتيك بلباو والخسارة أمام ليغانيس.

ويأمل بوكتينيو أن يحقق فريقه فوزًا ينعش آماله في المجموعة، مع خسارته في الجولة الأولى أمام إنتر الإيطالي.. ولم يسبق أن تقابل فالفيردي ضد بوكتينيو.