أهداف مباراة برشلونة وتوتنهام.. 3/2 للبرسا (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وتوتنهام.. 3/2 للبرسا (فيديو)

برشلونة يبدأ بقوة.

المصدر: فريق التحرير

تقدم البرازيلي كوتينيو، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، بهدف في شباك توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال مباراة الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستلم كوتينيو الكرة وسدد في المرمى الخالي، حيث خرج حارس توتنهام لمواجهة سواريز.

وأضاف إيفان راكيتتش الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 27.

وقلّص هاري كين النتيجة في الدقيقة 51 وأحرز هدف فريقه الأول، إلا أن ميسي رفض هذا الأمر وأحرز الهدف الثالث لبرشلونة بعده بدقيقة.

في الدقيقة 65 أحرز لاميلا هدف توتنهام الثاني.

وفاز برشلونة على إيندهوفن الهولندي بالجولة الأولى، بينما تعثر توتنهام أمام إنتر الإيطالي بهزيمة مريرة، وهو ما يزيد من صعوبة أجواء المباراة بالنسبة للفريقين.

يسعى المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، لتحقيق الفوز وعبور عقبة توتنهام، خاصة أن البارسا عانى محليًا بالتعادل مع أتلتيك بلباو والخسارة أمام ليغانيس.

ويأمل بوكتينيو أن يحقق فريقه فوزًا ينعش آماله في المجموعة، مع خسارته في الجولة الأولى أمام إنتر الإيطالي.. ولم يسبق أن تقابل فالفيردي ضد بوكتينيو.

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