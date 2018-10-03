مباراة برشلونة ضد توتنهام.. من يكسب معركة دوري أبطال أوروبا فالفيردي أم بوكتينيو؟

ينتظر جمهور الساحرة المستديرة حول العالم مواجهة كروية من العيار الثقيل بين برشلونة الإسباني ومضيفه توتنهام الإنجليزي، اليوم الأربعاء، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

فاز برشلونة على إيندهوفن الهولندي بالجولة الأولى، بينما تعثر توتنهام أمام إنتر الإيطالي بهزيمة مريرة، وهو ما يزيد من صعوبة أجواء المباراة بالنسبة للفريقين.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح المباراة، وصراع المدربين إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، وماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق يوسف سيف.

فالفيردي ضد بوكتينيو

يسعى المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، لتحقيق الفوز وعبور عقبة توتنهام، خاصة أن البارسا عانى محليًا بالتعادل مع أتلتيك بلباو والخسارة أمام ليغانيس.

ويأمل بوكتينيو أن يحقق فريقه فوزًا ينعش آماله في المجموعة، مع خسارته في الجولة الأولى أمام إنتر الإيطالي.. ولم يسبق أن تقابل فالفيردي ضد بوكتينيو.

هاري كين وطموح السبيرز

يملك هاري كين نجم توتنهام طموحًا كبيرًا ودورًا مهمًا في مباراة برشلونة، لتكرار السيناريو الذي حدث في الموسم الماضي بالفوز على ريال مدريد الإسباني.

ويعتمد بوكتينيو على قدرات الهداف هاري كين لهز شباك برشلونة، واستغلال أخطاء الدفاع الكتالوني، مع دور مهم لصانع الألعاب كريستيان إريكسين، والجناحين هيونج مين سون ولوكاس مورا في غياب ديلي آلي.

ويعتمد بوكتينيو على الضغط والالتحامات البدنية وسرعة استخلاص الكرة، واللعب السريع لإرهاق دفاع برشلونة وهز شباكه في المباراة.

ميسي وانتفاضة برشلونة

ينتظر جمهور برشلونة انتفاضة الفريق الكتالوني، بعد الأداء المخيب في مباراتي الدوري أمام ليغانيس وبلباو.

ويأمل جمهور البارسا أن ينجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حصد الفوز للفريق مع زملائه هجوميًا، سواء لويس سواريز وعثمان ديمبيلي أو فيليب كوتينيو ولكن الدفاع سيظل أزمة تطارد برشلونة، في ظل تراجع مستوى جيرارد بيكيه وإصابة صامويل أومتيتي.

وأكد أيمن يونس، نجم منتخب مصر الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن برشلونة قادر على عبور توتنهام بشرط التخلص من مشكلة البطء في التحضير والاعتماد على ميسي فقط، وعلاج الأخطاء الدفاعية.

وأوضح أن برشلونة سيعاني في مواجهة توتنهام لأنه فريق منظم وسريع، ويلعب كرة هجومية حديثة، تعتمد على الضغط مع عرضيات الظهيرين كيران تريبير وبن دافيز التي يستغلها كين.