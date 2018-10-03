مباراة برشلونة وتوتنهام.. شاهد احتفال ميسي بالهدف الثالث للبرسا (فيديو)

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني بهدفه في شباك توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال مباراة الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وهرع ميسي إلى الكاميرا بعد إحرازه هدف برشلونة الثالث، ووجَّه قبلات وتحيات مع ابتسامة.

⚽️ 52′ Kane ⚽️ 56′ Messi Two quick goals make it Spurs 1-3 Barcelona… It’s all-action on BT Sport 2 HD and 4K UHD ???? pic.twitter.com/wYos3C57vA — Football on BT Sport (@btsportfootball) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

وفاز برشلونة على إيندهوفن الهولندي في الجولة الأولى، بينما تعثر توتنهام أمام إنتر الإيطالي بهزيمة مريرة، وهو ما يزيد من صعوبة أجواء المباراة بالنسبة للفريقين.

ويسعى المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، إلى تحقيق الفوز وعبور عقبة توتنهام، خاصة أن البارسا عانى محليًا بالتعادل مع أتلتيك بلباو والخسارة أمام ليغانيس.

ويأمل بوكتينيو أن يحقق فريقه فوزًا ينعش آماله في المجموعة، مع خسارته في الجولة الأولى أمام إنتر الإيطالي.. ولم يسبق أن تقابل فالفيردي ضد بوكتينيو.