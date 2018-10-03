دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يكتسح توتنهام في ويمبلي وإنتر ميلان يتخطى إيندهوفن (فيديو)

واصل برشلونة صدارته للمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا 4-2 على مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الأربعاء في الجولة الثانية بالمجموعة، التي شهدت أيضًا فوز إنتر الإيطالي 2-1 على مضيفه آيندهوفن الهولندي.

افتتح البرازيلي فيليب كوتينيو التسجيل مبكرًا لبرشلونة في الدقيقة الثانية، مسجلًا أول أهدافه الأوروبية في مسيرته مع الفريق الكتالوني، الذي انضم لصفوفه في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأضاف النجم الكرواتي إيفان راكيتيش الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 28، مسجلًا الهدف رقم 600 في تاريخ الفريق الإسباني بدوري الأبطال.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما قلّص هاري كين الفارق، بتسجيله الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة 52، لكن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي أعاد فارق الهدفين بتسجيله الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 56.

وأضاف إيريك لاميلا الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 66 ليشعل كل شموع الإثارة في اللقاء، غير أن ميسي أطلق رصاصة الرحمة على آمال الفريق اللندني في التعادل، بعدما أحرز الهدف الرابع لبرشلونة وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مسجلًا هدفه الخامس في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم.

دوري ابطال اوروبا | توتنهام 0 × 2 برشلونة | هدف الثاني برشلونة د27 HD عن طريق راكيتش راااائع Via : @if24hd_ pic.twitter.com/5xP5I0YuY3 — اهلاً بكم ❤️⚽️ (@MMFF65) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | توتنهام 1 × 2 برشلونة |هدف اول توتنهام عن طريق هاري كين هدف جميللل HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/9S1Xcg5VTF — TOOOOT (@ttt12hd) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | توتنهام 2 × 3 برشلونة |هدف الثاني توتنهام المدافع في مرماه HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/iDOtzrRXrp — TOOOOT (@ttt12hd) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | توتنهام 2 × 4 برشلونة | هدف برشلونة الرابع ميسي ????????❤️❤️❤️???????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/Jrj7V8nzXU — TOOOOT (@ttt12hd) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

وفي المجموعة نفسها قلب نادي إنتر ميلان الإيطالي النتيجة أمام مضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي، وفاز 2-1.

وحرز بابلو روزاريو لآيندهوفن في الدقيقة 27، ورد الفريق الإيطالي بهدفين حملا توقيع رادغا ناينغولان وماورو إيكاردي في الدقيقتين 44 و60.

وارتفع رصيد برشلونة إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه إنتر، المتساوي معه في الرصيد، ليتقربا خطوة كبيرة من التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، فيما ظل رصيد توتنهام وآيندهوفن بلا نقاط، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.