ماذا قال مدرب أياكس عقب تعادل مفاجئ أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

غادر إيريك تن هاج، مدرب أياكس أمستردام، ألمانيا بمشاعر متباينة عقب تعادل فريقه الشاب 1-1 مع بايرن ميونخ على نحو غير متوقع في دوري أبطال أوروبا.

وتراجع أياكس مبكرًا في النتيجة بعد أن سجل ماتس هوملز هدف التقدم بضربة رأس لكن الضيوف تعادلوا بعدها بواسطة الظهير المغربي نصير مزراوي ليجمع الفريق أربع نقاط من أول مباراتين له في المجموعة الخامسة وبات يمتلك الأمل في العبور لمراحل خروج المغلوب.

وبدا تن هاج محبطًا بسبب عدم قدرة فريقه على أن يصبح أول فريق هولندي يفوز على أرض بايرن بعد أن سنحت للفريق مجموعة من الفرص أكثر من منافسه.

وقال تن هاج والذي عمل سابقًا كمدرب للفريق الثاني لبايرن للصحفايين عقب تعادل فريقه أمام بطل ألمانيا، الذي غاب عنه التوفيق: “في جانب من الأمر، فانني أشعر بالرضا لكن وعلى الجانب الآخر فإن هذه مباراة كان يجب.. بل ولا بد من الفوز بها.

“مهدنا لإنجاز جيد حقًا، وذلك منذ بداية المباراة.

“نمتلك فريقًا جيدًا؛ لكننا بحاجة لمزيد من النضج، لكن لدينا ما يكفي من الحماس والرغبة”.

وعانى بايرن للاستفادة من تفوقه وقاتل لإبعاد أياكس المتحرك عن مرماه لكن مسلسل تراجعه في المستوى تواصل.

وقال تن هاج: “عانى بايرن حقا بسبب حقيقة أننا كنا نسعى وراء الكرة بشكل دائم.

“كلما وصلتنا الكرة حاولنا أن نؤدي بشكل جيد.

“لكن من المحزن حقًا أننا لم نتمكن من جعل النتيجة 2-1. كان الفريق يؤدي بشكل مميز”.