أهداف مباراة بايرن ميونخ وأياكس أمستردام.. (1/1) (فيديو)

افتتح هاملز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني أهداف مباراة فريقه أمام أياكس أمستردام الهولندي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هاملز الهدف في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وتعادل نصير لاعب أياكس لصالح فريقه في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

ويحتفظ فريق بايرن ميونخ بسجله خاليًا من الهزائم أمام الأندية الهولندية في دوري أبطال أوروبا على ملعب “أليانز أرينا”.

ونجح الفريق البافاري بتحقيق الفوز خلال آخر 4 مواجهات أمام الأندية الهولندية في ميونخ، آخرها ضد آيندهوفن بنتيجة 4-1 بمرحلة المجموعات الموسم الماضي.

ويُعد “أياكس” الفريق الهولندي الوحيد الذي لم يخسر في ميونخ، حيث تعادل سلبيًا مع البايرن بنصف نهائي دوري الأبطال لموسم 1994-1995 وذلك تحت القيادة الفنية للويس فان جال.