قبل مباراة بايرن ميونخ وأياكس.. هل يمر الفريق البافاري في أزمة؟

نفى الهولندي آرين روبن وجود أي أزمة في بايرن ميونخ، بعد أن خسر الفريق 4 نقاط في آخر مباراتين في الدوري الألماني.

وتعادل حامل لقب الدوري الألماني على أرضه أمام أوغسبورغ وخسر على ملعب هيرتا برلين، بعد أن استهل الموسم بـ 4 انتصارات، لكن روبن قال إن على فريقه العودة للطريق الصحيح أمام أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء.

وأضاف روبن للصحفيين، اليوم الإثنين: “لم تسنح الكثير من الفرص أمام أوغسبورغ وهيرتا، لكنهما كانا حاسمين. كانت لدينا فرص كافية لتسجيل أهداف لكننا لم نستغلها. هذه ببساطة كرة القدم”.

“لا نشعر بالقلق أو الضغط. سنبدأ سلسلة جديدة من الانتصارات وستعود الأمور لطبيعتها”.

وقال روبن (34 عامًا): “أنا سعيد بمشاركة ناديين هولنديين في دوري الأبطال بعد غياب استمر فترة طويلة. بدأ أياكس بشكل جيد ويملك الفريق ما يمكنه من التأهل للدور التالي. هناك الكثير من المواهب الشابة”.

وفاز أياكس على ضيفه إيك أثينا 3/0 في المجموعة الخامسة، بينما فاز بايرن ميونخ على مضيفه بنفيكا 2/0.

وأوضح روبن: “سيكون من الرائع أن ألعب أمام فريق هولندي. طوال سنوات مشاركتي بدوري الأبطال حدث لي هذا مرة أو مرتين فقط. أتمنى أن نشاهد مباراة رائعة”.

ولن يشعر قائد منتخب هولندا السابق بحساسية كبيرة لخوض هذه المباراة.

وقال: “دوري الأبطال مسابقة رائعة وتضم أعلى مستويات وأفضل فرق يمكن أن تواجهها”.

“نريد أن نتأهل للنهائي ونعيد الكأس إلى ميونخ مرة أخرى. يتمتع الفريق بالكفاءة والقدرة لإنجاز هذه المهمة، لكننا ندرك صعوبة الأمر”.

وسجل روبن هدف الفوز 2/1 على بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا على استاد ويمبلي في آخر مرة أحرز فيها العملاق البافاري اللقب في 2013.