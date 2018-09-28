هيرتا برلين يحقق أول انتصار منذ 9 أعوام على بايرن ميونخ في الدوري الألماني (فيديو)

حقق فريق هيرتا برلين، أول انتصار على نظيره بايرن ميونيخ منذ 9 سنوات في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، بهدفين دون رد في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

دخل هيرتا برلين اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لإحراز هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 23 عندما تم احتساب ضربة جزاء نفذها البوسني وداد إيبيشيفيتش مسجلًا الهدف الأول.

ومع حلول الدقيقة 44 أضاف السلوفاكي أوندريج دودا الهدف الثاني لهيرتا برلين ليخرج أصحاب الديار والضيافة متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة.

بذلك، تلقى البافاري الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن مطارده هيرتا برلين.