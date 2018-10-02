دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سيسكا موسكو (فيديو)

سقط نادي ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة من دوري أبطال أوروبا أمام سسكا موسكو الروسي 0-1 الثلاثاء على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية.

وسجل الجناح الكرواتي نيكولا فلاسيتش هدف المباراة الوحيد مستغلًا كرة حاول لاعب الوسط الألماني توني كروس إعادتها الى حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس بعد مرور دقيقتين فقط.

وهي المباراة الثالثة تواليًا التي يفشل فيها فريق العاصمة الاسبانية في التسجيل في مختلف المسابقات بعد خسارته أمام إشبيلية بثلاثية نظيفة وتعادله سلبيًا مع جاره اتلتيكو مدريد في الدوري المحلي.

وفي المجموعة نفسها حقق نادي روما الإيطالي انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن سحق منافسه فيكتوريا بلزن 5-0 اليوم الثلاثاء.

وسجل إدين دجيكو ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثالثة و40 والأخيرة من المباراة، وسينجيز أوندير في الدقيقة 64 وجاستن كلويفرت في الدقيقة 73.

كان روما خسر في الجولة الأولى أمام ريال مدريد 0-3، فيما تعادل فيكتوريا بلزن مع سيسكا موسكو 2-2.

وحصد روما أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد فيكتوريا بلزن عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.