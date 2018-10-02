موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو‎ في دوري أبطال أوروبا‎

يواجه ريال مدريد الإسباني منافسه سيسكا موسكو الروسي، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الروسية “موسكو”، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد تغلب في الجولة الأولى على روما الإيطالي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب “سانتياغو برنابيو”، بالعاصمة الإسبانية “مدريد”، وسجل إيسكو هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة، ثم أضاف النجم الويلزي غاريث بيل الثاني في الدقيقة 58 من زمن المباراة، قبل أن يختتم ماريانو دياز الثلاثية بهدف صاروخي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لجهود سيرجيو راموس، بالإضافة إلى الثلاثي المصاب: إيسكو، بيل، والبرازيلي مارسيلو.

ويستهدف ريال مدريد استعادة بريقه في مباراة اليوم، بعد تراجع نتائج المباراتين الماضيتين بمسابقة الدوري الإسباني، حيث خسر أمام إشبيلية بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع أتلتيكو مدريد سلبيًا.

ويمثل ملعب لوجنيكي الذي سيحتضن مباراة اليوم بالعاصمة الروسية موسكو، ذكرى سيئة ونذير شؤم للاعبي الفريق الملكي الدوليين الإسبان، حيث شهد خروجهم من ثمن نهائي مونديال 2018، على يد أصحاب الأرض بركلات الترجيح.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة bein sport hd 1، ويعلق عليها عصام الشوالي.