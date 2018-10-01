رغم إصابته.. سيرجيو أغويرو قد يشارك في مباراة مانشستر سيتي وهوفنهايم

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإثنين، إن المهاجم سيرجيو أغويرو سيسافر مع الفريق لمواجهة مستضيفه هوفنهايم الألماني، في دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، رغم مشكلة بسيطة في القدم.

وسجل أغويرو خامس أهدافه هذا الموسم في انتصار بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، على برايتون آند هوف ألبيون 2/0 يوم السبت، لكن اللاعب الأرجنتيني استبدل بعد الهدف حيث سعى غوارديولا إلى المحافظة عليه قبل السفر إلى ألمانيا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أغويرو أصيب أمام نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم: “غدًا مباراة كبيرة، وسيسافر أغويرو معنا لأن الأطباء أعطوه الضوء الأخضر. غدًا سنقرر إذا كان سيلعب أم سندفع باللاعب غابرييل جيسوس”.

وقال غوارديولا إن لاعب الوسط كيفن دي بروين بدأ التدرب مع التشكيلة بعد تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى، تعرض لها في أغسطس، لكن عودة اللاعب الدولي البلجيكي ستكون مبكرة جدًا في مباراة الغد.

وسيفتقد مانشستر سيتي جهود الثنائي المصاب لاعب الوسط فابيان ديلف والمدافع بنجامين ميندي.

وقال غوارديولا إن ميندي ظهير أيسر منتخب فرنسا قد يعود أمام ليفربول الأسبوع المقبل.

وقال غوارديولا: “ديلف لن يشارك. ربما يعود ميندي الأحد المقبل، أمامنا ما يكفي من أيام حتى هذه المباراة، المشكلة انهما لم يتدربا معنا ولذلك نأمل أن يتمكنا من ذلك بعد عودتنا”.

وأكد الإسباني غوارديولا على أهمية مباراة الثلاثاء عقب هزيمة مانشستر سيتي المفاجئة 1/2 على أرضه أمام أولمبيك ليون في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا الشهر الماضي.

وقال غوارديولا الذي ينافس فريقه في المجموعة السادسة التي تضم أيضًا شاختار دونيتسك الأوكراني: “سنلعب 5 مباريات نهائية في دور المجموعات. وغدًا أول نهائي”.

وتابع: “إنها مسابقة رفيعة والأمر معقد لنا جميعًا ونحاول الحفاظ على ثبات المستوى. أعتقد أننا نقطع خطوات للأمام”.