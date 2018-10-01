مباراة مانشستر سيتي وهوفنهايم.. دي بروين يعود إلى تدريبات السيتيزن (صور)

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن النجم البلجيكي كيفيك دي بروين لاعب مانشستر سيتي، عاد إلى التدريبات الجماعية قبل مباراة الفريق أمام هوفنهايم الألماني، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض دي بروين، البالغ من العمر 27 عامًا، لإصابة خطيرة في أربطة الركبة، منتصف أغسطس الماضي، في مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي، وكشفت الفحوصات الطبية أن اللاعب سيغيب عن الملاعب مدة 3 أشهر.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن دي بروين، عاد إلى التدريبات الجماعية لمانشستر سيتي، صباح اليوم الإثنين، أي بعد غياب نحو شهر ونصف.

وسيلتقي مانشستر سيتي منافسه هوفنهايم، الأربعاء، في ألمانيا، علمًا أنه تلقى خسارة مفاجئة في الجولة الأولى بنتيجة 1/2 أمام ليون.

يشار إلى أن مانشستر سيتي سيلعب أمام ليفربول، الأحد المقبل، 7 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي وليفربول جدول الترتيب برصيد 19 نقطة لكل منهما، ويتقدمان بنقطتين فقط عن تشيلسي الثالث.