قبل مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا.. بول بوغبا يتجاهل جوزيه مورينيو في التدريبات

فضّل اللاعب الفرنسي بول بوغبا تجنب مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو خلال تدريبات مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فالنسيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان المدرب البرتغالي قد رفض مصافحة نجمه الفرنسي الأسبوع الماضي، وهو ما دفع بوغبا اليوم أمام وسائل الإعلام لرد الدين وتجنب الدخول في سجال جديد مع مدربه.

وصافح بوغبا زملاءه اللاعبين والطاقم التقني بحرارة، لكنه تجنب مورينيو الذي ظهر خلال التدريبات على غير عادته بروح مرحة ووزع ابتساماته على اللاعبين.

ويعرف المدرب البرتغالي أنه يلعب أوراقه الأخيرة كمدرب لمانشستر يونايتد ويحتاج للعودة للفوز مجددًا بداية من الثلاثاء أمام فالنسيا.

ويعاني مورينيو من عدة غيابات أبرزها آشلي يونغ وأندير هيريرا وجيسي لينغارد وماركوس روخو بسبب إصابات مختلفة.

وخسر مانشستر يونايتد 1/3 أمام ويستهام، السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي، لتكون الخسارة الثالثة للفريق في 7 مباريات في المسابقة المحلية، ويأتي ذلك بعدما ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام كارديف سيتي.