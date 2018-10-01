بارتوميو رئيس نادي برشلونة يكشف حقيقة اهتمامه بضم بوغبا ويرحب بعودة بيب غوارديولا

نفى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، ما تردد عن اهتمام النادي الكتالوني، بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الصيفي الماضية.

ونقلت صحيفة “سبورت” عن بارتوميو قوله: “الأنباء التي قالت إننا عرضنا على مانشستر يونايتد، الحصول على ياري مينا وآندريه غوميز ومبلغ مالي، مقابل بوغبا، ليست صحيحة”.

وأضاف “لم أتناول هذه المسألة مع إد وودوارد، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، أعتقد أن بوغبا سيظل مع الفريق الإنجليزي لفترة طويلة، لأن الأندية الكبيرة تريد الاحتفاظ بأفضل اللاعبين”.

وعن ليونيل ميسي قال بارتوميو: أتمنى أن يُنهي مسيرته في برشلونة، إنه لا يريد الرحيل، ونحن نريد بقاءه مع إحاطته بلاعبين كبار، لا ننوي بيع اللاعبين العظماء”.

كما تحدث بارتوميو عن احتمال عودة بيب غوارديولا لتدريب برشلونة وقال: “إنه عبقري، الأبواب مفتوحة متى أراد العودة، لقد سمعته يقول بأنه يود تولي مهمة فريق لاماسيا في المستقبل، يبدو هذا أمرًا رائعًا بالنسبة لي”.

وأردف “لقد عرضنا بالفعل عليه هذا الأمر، عندما أخبرنا بأنه يريد الرحيل، لأنه كان متعبًا من الضغط الكبير، لذا فإن عودته ستكون الخبر الرائع للنادي”.

وواصل “الهدف الرئيسي لبرشلونة هو لقب الدوري الإسباني، رغم أنه يتعين علينا الاعتراف بأن دوري أبطال أوروبا هو هدف جذاب”.

وعن إمكانية إقامة برشلونة وجيرونا في الولايات المتحدة الأمريكية قال بارتوميو: “اللعب في ميامي ضد جيرونا؟ سيكون أمرًا جيدًا، إذا وافقت جميع الأطراف، وسيكون مفيدًا لجميع أندية الدوري الإسباني”.