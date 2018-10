تقارير.. تييري هنري أبرز المرشحين لتدريب نادي برشلونة خلفًا لفالفيردي

وضعت تقارير صحفية، اسم الفرنسي تييري هنري، المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا الحالي، على رأس المرشحين لتدريب برشلونة لخلافة إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي للبلوغرانا.

ويعاني برشلونة من أزمة تراجع أدائه ونتائجه في الفترة الأخيرة، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز في الثلاث مباريات الأخيرة أمام جيرونا، ليغانيس وأتلتيك بلباو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت”، نقلًا عن برنامج “التشيرنغيتو” الإسباني الشهير، فإن هنري هو أحد المرشحين لتولي منصب المدير الفني لبرشلونة في المستقبل، خلفًا لفالفيردي.

وأوضح البرنامج، أن هنري تربطه علاقة قوية بمواطنه إيريك أبيدال، الذي يشغل منصب المدير الرياضي في النادي الكتالوني؛ وهو ما يجعله قريبًا من العودة إلى برشلونة الذي لعب فيه بين عامي 2007 و2010، لكن من البوابة الفنية.

