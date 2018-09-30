رسميًا.. غياب ديلي ألي عن مباراة برشلونة وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

أعلن ماوريسيو بوكيتينيو مدرب نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، غياب ديلي ألي عن مباراة فريقه أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشف بوكيتينيو أن ألي قد يغيب لفترة تصل إلى شهر، بعدما تعرض لانتكاسة جديدة، رغم عودته قبل أيام قليلة من فترة غياب لإصابته في أوتار الركبة.

وكانت شائعات قد تحدثت عن إصابة ديلي ألي وغيابه عن لقاء برشلونة يوم الأربعاء المقبل، إلا أن الأمر أصبح واقعًا بعد أن أكد المدرب الأرجنتيني المعلومة.

وكان ديلي ألي قد أصيب مع المنتخب الإنجليزي بإصابة عضلية، وغاب عن لقاء هادرسفيلد الأخير، وسيغيب أيضًا عن لقاء برشلونة المقبل في دوري الأبطال.

ويرغب توتنهام في الخروج من مأزق برشلونة بعد خسارة “السبيرز” في اللقاء الأول أمام إنتر ميلان 1-2.