ديلي آلي يغيب عن مباراة إنجلترا وسويسرا الودية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن ديلي آلي، لاعب وسط المنتخب الوطني، انسحب من تشكيلة الفريق قبل مباراة ودية أمام سويسرا، غدًا الثلاثاء؛ بسبب إصابته بشد عضلي بسيط.

وتعرض آلي (22 عامًا) للإصابة خلال هزيمة إنجلترا 2-1 أمام إسبانيا، في افتتاح مباريات الفريقين في دوري الأمم الأوروبية، يوم السبت الماضي، على استاد ويمبلي. ومن المقرر أن يعود لاعب توتنهام هوتسبير لناديه؛ لتلقي المزيد من العلاج.

An update ahead of today's training session: @dele_official has withdrawn from the squad due to a minor muscle strain picked up on Saturday. He'll return to @SpursOfficial for further treatment, with no further additions to the #ThreeLions squad planned. pic.twitter.com/JSs0at5rzr — England (@England) September 10, 2018

وسيخوض آلي سباقًا للتعافي؛ لخوض مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل.

واستدعى منتخب إنجلترا ثنائي ليستر سيتي بن تشيلويل وديماري غراي؛ لخوض المباراة الودية التي ستقام على استاد كينغ باور، لكن القائمين على المنتخب، قالوا إنهم لن يضموا المزيد من اللاعبين للتشكيلة قبل الحصة التدريبية، اليوم الإثنين.

وعاد لوك شو، الذي أصيب بارتجاج؛ عقب تلقيه ضربة في رأسه خلال الخسارة أمام إسبانيا، لناديه مانشستر يونايتد، اليوم.