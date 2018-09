ديلي آلي يغيب عن مباراة إنجلترا وسويسرا الودية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن ديلي آلي، لاعب وسط المنتخب الوطني، انسحب من تشكيلة الفريق قبل مباراة ودية أمام سويسرا، غدًا الثلاثاء؛ بسبب إصابته بشد عضلي بسيط.

وتعرض آلي (22 عامًا) للإصابة خلال هزيمة إنجلترا 2-1 أمام إسبانيا، في افتتاح مباريات الفريقين في دوري الأمم الأوروبية، يوم السبت الماضي، على استاد ويمبلي. ومن المقرر أن يعود لاعب توتنهام هوتسبير لناديه؛ لتلقي المزيد من العلاج.

An update ahead of today's training session: @dele_official has withdrawn from the squad due to a minor muscle strain picked up on Saturday.

He'll return to @SpursOfficial for further treatment, with no further additions to the #ThreeLions squad planned. pic.twitter.com/JSs0at5rzr

