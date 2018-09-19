ليون يفجر مفاجأة ويُسقط مانشستر سيتي على ملعبه بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة مفاجئة على ملعبه ووسط جمهوره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من ضيفه ليون الفرنسي بهدف لهدفين في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من البطولة القارية.

حاول السيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا تسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس محاولين استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم.

وتلقى السيتي مفاجأة في الدقيقة 26 بتسجيل ليون لهدف التقدم عن طريق الإيفواري ماكسويل كورني.

أربك الهدف حسابات السيتي، ليحاول إعادة ترتيب أوراقه من جديد والبحث عن التعادل، لكن جاءت الصدمة في الدقيقة 43 عندما أضاف الفرنسي الجنسية صاحب الأصول الجزائرية نبيل فقير الهدف الثاني، ليخرج ليون متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وكشر لاعبو السيتي عن أنيابهم في شوط المباراة الثاني، ونجح البرتغالي برناردو سيلفا في تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 67.

وفشلت جميع محاولات مانشستر سيتي في إدراك التعادل، ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 0 × 1 ليون | هدف اول ليون HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/KhkGyGiUQH — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 0 × 2 ليون | هدف الثاني ليون نبيل فقير هدف راااائع HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/lV3wlpQIQo — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 1 × 2 ليون | هدف اول مانشستر سيتي برناردو سيلفا ???????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/4KuX3WBn31 — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل في وقت سابق اليوم شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه هوفنهايم الألماني بهدفين لكل منهما.

بذلك، ارتفع رصيد ليون إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن فيكتوريا شاختار وهوفنهايم، بينما تذيل مانشستر سيتي الترتيب بلا رصيد من النقاط.