أهداف مباراة مانشستر سيتي وليون.. الفريق الفرنسي يتقدم بثنائية (فيديو)

تأخر مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف أمام ضيفه ليون خلال افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز ديلف مهاجم بنفيكا هدفًا في الدقيقة 25 من متابعة لعرضية زميله.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في المجموعة السادسة التي تضم أيضًا هوفنهايم الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 0 × 1 ليون | هدف اول ليون HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/KhkGyGiUQH — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

عزز نبيل فقير تقدم ليون بالهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول بعد استغلاله لخطأ مدافعي السيتي.

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 0 × 2 ليون | هدف الثاني ليون نبيل فقير هدف راااائع HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/lV3wlpQIQo — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وقلص برناردو سيلفا النتيجة بعد إحراز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 66.