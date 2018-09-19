أهداف مباراة مانشستر سيتي وليون.. الفريق الفرنسي يتقدم بثنائية (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي وليون.. الفريق الفرنسي يتقدم بثنائية (فيديو)

شاهد الهدف.

المصدر: فريق التحرير

تأخر مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف أمام ضيفه ليون خلال افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز ديلف مهاجم بنفيكا هدفًا في الدقيقة 25 من متابعة لعرضية زميله.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في المجموعة السادسة التي تضم أيضًا هوفنهايم الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

عزز نبيل فقير تقدم ليون بالهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول بعد استغلاله لخطأ مدافعي السيتي.

وقلص برناردو سيلفا النتيجة بعد إحراز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 66.

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