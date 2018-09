غيدون سانتشو يدخل تاريخ إنجلترا من ملاعب ألمانيا (فيديو)

أصبح اللاعب الواعد غيدون سانتشو، أصغر لاعب إنجليزي يشارك في دوري أبطال أوروبا مع فريق من خارج إنجلترا عندما شارك مع فريقه بروسيا دورتموند في الفوز بهدف نظيف على كلوب بروغ البلجيكي في بداية مشوار الفريقين في دور المجموعات.

ويبلغ نجم مانشستر سيتي السابق 18 عامًا و 177 يومًا وأصبح سابع أصغر لاعب إنجليزي يشارك في دوري الأبطال لينضم إلى لاعبين مثل: ستيف ماكمانامان وأوين هارغريفز.

Once again, the introduction of 18-year-old Jadon Sancho has paid dividends for Borussia Dortmund. Touch, dribble, cross. Exquisite. pic.twitter.com/tCzAUFsc5m

