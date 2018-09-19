غيدون سانتشو يدخل تاريخ إنجلترا من ملاعب ألمانيا (فيديو)

أصبح اللاعب الواعد غيدون سانتشو، أصغر لاعب إنجليزي يشارك في دوري أبطال أوروبا مع فريق من خارج إنجلترا عندما شارك مع فريقه بروسيا دورتموند في الفوز بهدف نظيف على كلوب بروغ البلجيكي في بداية مشوار الفريقين في دور المجموعات.

ويبلغ نجم مانشستر سيتي السابق 18 عامًا و 177 يومًا وأصبح سابع أصغر لاعب إنجليزي يشارك في دوري الأبطال لينضم إلى لاعبين مثل: ستيف ماكمانامان وأوين هارغريفز.

Once again, the introduction of 18-year-old Jadon Sancho has paid dividends for Borussia Dortmund. Touch, dribble, cross. Exquisite. pic.twitter.com/tCzAUFsc5m — Get German Football News (@GGFN_) September 14, 2018

لكنه أصغر لاعب إنجليزي يشارك في أرفع البطولات القاريّة الأوروبية مع فريق غير إنجليزي وذلك عندما قاد هجوم دورتموند إلى جوار النجوم ماريو غوتزه وماركو ريوس.

وباقي اللاعبين الإنجليز الذين شاركوا مع أندية إنجليزية في دوري الأبطال في سن صغيرة هم: مايكل توماس وبريان دين وسكوت مينتو ومات ديربيشاير.

وفضل سانتشو الرحيل عن سيتي العام الماضي لينضم إلى دورتموند من أجل اللعب في الفريق الأول، ومنذ ذلك الحين أصبح لاعب المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس العالم تحت 17 عامًا عنصرًا مهمًّا في تشكيلة دورتموند.

وفضلًا عن مشاركته في دوري الأبطال خاض سانتشو كافة مباريات دورتموند الثلاث في البوندسليغا، حتى الآن، وكذلك مباراة في كأس ألمانيا.

وأحرز هدفًا واحدًا في 12 مباراة في الدوري الألماني في الموسم الماضي لكنه من المتوقع أن يشارك بشكل أكبر تحت قيادة المدير الفني الجديد لوسيان فافر.

وفضلًا عن مشاركته مع منتخب الناشئين البريطاني شارك -أيضًا- في خمس مباريات مع منتخب تحت 19 عامًا؛ ما يؤكد جدارته.