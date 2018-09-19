مباراة ريال مدريد وروما.. هل يفسد رفاق دزيكو افتتاح مشوار الملكي للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا؟

يفتتح فريق ريال مدريد الإسباني حملته للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا للعام الرابع على التوالي بمواجهة قوية أمام ضيفه روما الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، في المجموعة السابعة بالبطولة القارية.

ويخوض الريال دوري الأبطال هذا الموسم بوجه تدريبي جديد على هذه البطولة وهو الإسباني جولين لوبتيجي الذي تولى المهمة خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان، كما يغيب عن الريال نجمه في المواسم الماضية البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح موقعة ريال مدريد وروما.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 10 مواجهات سابقة كلها بدوري أبطال أوروبا نسخ 2000 و2001 و2004 و2008 و2016.

ويتفوق ريال مدريد برصيد 6 انتصارات مقابل 3 مرات فاز بها روما وتعادل وحيد، وسجل الريال 19 هدفاً مقابل 9 أهداف لروما.. وهداف لقاءات الفريقين هو البرتغالي لويس فيجو برصيد 5 أهداف ثم راؤول جونزاليس برصيد 4 أهداف وفرانشيسكو توتي برصيد 3 أهداف.

ولم يسجل فريق روما في مرمى ريال مدريد في أي مباراة رسمية منذ 10 أعوام حين هزَّ ماركو فوسينيتش شباك الريال في لقاء يوم الـ 5 من مارس 2008.

أفكار لوبتيجي

يعتمد ريال مدريد على أفكار مديره الفني جولين لوبتيجي، الذي حاول إظهار بصماته في المباريات الماضية وتغيير طريقة اللعب إلى 4-2-3-1 ، ويراهن لوبتيجي على قدرات الثلاثي الموهوب خلف رأس الحربة كريم بنزيما والمتمثل في غاريث بيل وإيسكو وماركو أسينسيو أو لوكا مودريتش.

ويعوّل لوبتيجي على ثنائي الارتكاز -أيضاً- كاسيميرو وتوني كروس، مع رباعي الدفاع: سيرجيو راموس ورافاييل فاران وداني كارفخال ومارسيلو الظهيرين المنطلقين.

وأكد هيثم فاروق، المحلل المصري ومدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن لوبتيجي عليه أن يمنح لاعبي ريال مدريد المساحات للحركة مع الضغط العالي المتوقع من لاعبي روما.

وأضاف: “الريال ليس كما كان في عهد مدربه السابق زيدان؛ فالفريق يلعب ببطء أكبر ويعتمد على بنزيما وبيل بشكل أكبر بعكس زيدان الذي كان يراهن على قوة كريستيانو رونالدو وصمود خط الوسط”.

خبرة دزيكو وطموح دي فرانشيسكو

يتسلح فريق روما بخبرات بعض لاعبيه وطموح مديره الفني إيزيبيو دي فرانشيسكو الذي تولى المهمة قبل موسم واحد تألق خلاله الجيلاروسي في دوري أبطال أوروبا وصعدوا لنصف نهائي البطولة.

ويعتمد دي فرانشيسكو على خبرة إدين دزيكو في خط الهجوم، مع الجناح ستيفن الشعراوي وجينكيز إندر مع مثلث الوسط ستيفن نزونزي ولورينزو بيلجريني ودانييل دي روسي، وقوة رباعي الدفاع: خوان خيسوس وكونستانيتوس مانولاس وأليساندرو فلورينزي وألكسندر كولاروف.