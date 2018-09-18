فوز خارج الديار لأتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق فريقا أتلتيكو مدريد الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني ثلاث نقاط في بداية مشوارهما بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه موناكو الفرنسي بهدفين لهدف في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

تقدّم موناكو بهدف عبر صامويل غراندسير في الدقيقة 18، ليرد أتلتيكو مدريد بهدفين عن طريق دييغو كوستا وخوسي ماريا خيمينيز في الدقيقتين 31 و45.

دوري ابطال اوروبا | موناكو 1 × 0 اتليتكو مدريد | هدف اول موناكو د18 HD Via : @if24hd pic.twitter.com/dEVg1hHUgw — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | موناكو 1 × 1 اتليتكو مدريد | هدف التعادل اتليتكو مدريد كوستا اسيست قريزمان HD Via : @if24hd pic.twitter.com/DrCuUADZA4 — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | موناكو 1 × 2 اتليتكو مدريد | هدف الثاني اتليتكو مدريد خيمينز HD Via : @if24hd pic.twitter.com/pA9owPJwOE — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز بوروسيا دورتموند على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف نظيف أحرزه الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 85.

بذلك، اعتلى أتلتيكو مدريد صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، وجاء موناكو ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن كلوب بروغ.