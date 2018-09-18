أهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.. ريمونتادا للفريق الفرنسي (2/2) (فيديو)

سجل دانيل ستوريدج الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك باريس سان جيرمان، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الرسمي الأول بينهما منذ 21 عامًا، على ملعب “أنفيلد رود”، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتم شن هجمة سريعة للغاية من لاعبي ليفربول في الدقيقة 32 انتهت بعرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق أندرو روبيرتسون إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها دانييل ستوريدج الخالي تمامًا من الرقابة في مواجهة المرمى برأسية قوية وضعت الكرة داخل شباك الحارس ألفونس آريولا.

-???? جوووووووووووول اول لليفربول عن طريق ستوريدج pic.twitter.com/Uric5gxhNU — LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) September 18, 2018

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد عرقلة لدانييل ستوريدج داخل منطقة الجزاء عن طريق المدافع خوان بيرنات، انبرى لها جيمس ميلنر‎، وسجل الثاني للريدز في الدقيقة 36.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 2 × 0 باريس سان جيرمان |هدف الثاني ليفربول ميلنر من ركلة جزاء HD Via : @if24hd pic.twitter.com/xZHsVrzluC — انا موت (@OOQQ8808) September 18, 2018

وفي الدقيقة 40 قلّص توماس مونييه النتيجة للفريق الباريسي، من خلال عرضية من الجانب الأيسر لباريس سان جيرمان إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها دفاع ليفربول بشكل غريب، خاصة المدافع أندرو روبيرتسون الذي اصطدمت الكرة به لتتهيأ أمام توماس مونييه على القائم الأيسر للمرمى ليسدد الكرة بكل سهولة داخل شباك الحارس أليسون.

قووووووووووووووووووووووووول باريس سان جيرمان الأول hd#ليفربول_باريس

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/h6zB3PvxsV — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) September 18, 2018

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 82.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 2 × 2 باريس سان جيرمان | هدف التعادل باريس سان جيرمان مبابي HD Via : @if24hd pic.twitter.com/fjT3kPZkIu — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وآخر مباراة جمعت الطرفين كانت في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية العام 1997، حيث لعب الثنائي مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء، وحسمها باريس سان جيرمان لصالحه بنتيجة 3-0 ، قبل أن يفوز ليفربول في الإياب 2-0، ويتأهل الفريق الفرنسي في النهائي.

وفي النهائي لعب باريس سان جيرمان أمام برشلونة، وقد حسم الفريق الكتالوني المباراة لصالحه 1-0 ليحقق اللقب.

ويبحث ليفربول عن بداية مثالية في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، على غرار انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق الفوز في مبارياته الخمس الأولى بالمسابقة، ساعيًا لحصد النقاط الثلاث في ضربة البداية.

وكان ليفربول صعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1 – 3، فيما ودّع باريس سان جيرمان المسابقة من دور الـ16 أمام ريال مدريد بعدما خسر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5 – 2.