ليفربول يخطف باريس سان جيرمان بهدف فيرمينيو القاتل بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

خطف فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي وحقق الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بذلك، انتزع ليفربول أول ثلاث نقاط له في البطولة القارية.

دخل ليفربول اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، قابله ميل أداء سان جيرمان للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي ظل الفرص الضائعة لليفربول، انتظرت جماهيره حتى الدقيقة 30 لينجح دانيل ستوريدج في إحراز هدف التقدم لأصحاب الأرض عندما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 1 × 0 باريس سان جيرمان |هدف اول ليفربول ستوريج HD Via : @if24hd pic.twitter.com/RwGY3c014T — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

ولم يتوقف الطوفان من جانب لاعبي ليفربول، فمع حلول الدقيقة 36 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر في الشباك مسجلًا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 2 × 0 باريس سان جيرمان |هدف الثاني ليفربول ميلنر من ركلة جزاء HD Via : @if24hd pic.twitter.com/xZHsVrzluC — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وبعدها بأربع دقائق، قلص باريس سان جيرمان النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر البلجيكي توماس مونيير لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين لهدف.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 2 × 1 باريس سان جيرمان |هدف اول باريس سان جيرمان مونيه HD Via : @if24hd pic.twitter.com/16JOMMXcEM — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه ليفربول عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو سان جيرمان من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

ومع حلول الدقيقة 83، تهيأت الكرة إلى كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء سددها صاروخية في الشباك مسجلًا التعادل لسان جيرمان.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 2 × 2 باريس سان جيرمان | هدف التعادل باريس سان جيرمان مبابي HD Via : @if24hd pic.twitter.com/fjT3kPZkIu — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، أطلق البرازيلي روبيرتو فيرمينيو رصاصة الرحمة بتسجيله للهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 91 عندما سدد كرة أرضية داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الديار بالثلاث نقاط.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 3 × 2 باريس سان جيرمان | هدف الثالث ليفربول فيرمينو قااااااااااااااتل ???????????????????????????????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/Pb5ywiej3r — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وفي نفس المجموعة سقط فريق نابولي الإيطالي، في فخ التعادل السلبي مع مضيفه النجم الأحمر الصربي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم فارق الخبرات والإمكانيات بين لاعبي نابولي والنجم الأحمر والتي تصب في مصلحة الأول، إلا أن الأخير نجح في الخروج من اللقاء بنقطة في بداية مشواره.

ولم يتمكن لاعبو نابولي من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وكثف لاعبو الفريقين من هجماتهم في الشوط الثاني لإحراز هدف التقدم والثلاث نقاط إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بذلك، يتصدر ليفربول الإنجليزي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن نابولي والنجم الأحمر، وأخيرًا باريس سان جيرمان الفرنسي بلا رصيد من النقاط.